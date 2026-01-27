Зеленський обговорив зі Стармером енергетичну підтримку та ППО

Президент наголосив на важливості реальної допомоги та дипломатичних зусиль для досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави подякував за співчуття через російські удари по цивільній інфраструктурі та енергетичних об’єктах, а також відзначив надання реальної енергетичної підтримки. Про це повідомили в Офісі Президента.

«Цінуємо вже ухвалені рішення та сподіваємося, що наші обговорення щодо зміцнення ППО теж принесуть результат», – зазначив Президент.

Лідери обговорили дипломатичну роботу, зокрема конструктивні зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах, і домовилися продовжити діалог цього тижня. Зеленський наголосив, що Україна прагне завершити війну якомога швидше і готова працювати безперервно для досягнення справедливого миру. Водночас він підкреслив, що цього очікують і від Росії: «Не атаки по українській енергетиці й намагання залишити людей без світла й тепла, а реальні кроки до припинення кровопролиття».

Лідери погодилися, що важливо посилювати міжнародний тиск на Росію та координувати зусилля для завершення війни, де ключову роль може відіграти й Китай.

