Зеленский обсудил со Стармером энергетическую поддержку и ПВО

Президент подчеркнул важность реальной помощи и дипломатических усилий для достижения мира.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава государства поблагодарил за соболезнования в связи с российскими ударами по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам, а также отметил предоставление реальной энергетической поддержки. Об этом сообщили в Офисе Президента.

«Ценим уже принятые решения и надеемся, что наши обсуждения по укреплению ПВО тоже принесут результат», — отметил Президент.

Лидеры обсудили дипломатическую работу, в частности конструктивные встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, и договорились продолжить диалог на этой неделе. Зеленский подчеркнул, что Украина стремится завершить войну как можно быстрее и готова работать непрерывно для достижения справедливого мира. В то же время он подчеркнул, что этого ожидают и от России: «Не атаки по украинской энергетике и попытки оставить людей без света и тепла, а реальные шаги к прекращению кровопролития».

Лидеры согласились, что важно усиливать международное давление на Россию и координировать усилия для завершения войны, где ключевую роль может сыграть и Китай.

