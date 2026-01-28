  1. В Україні

КСУ перевірить конституційність норми про порядок і розміри разової виплати до Дня Незалежності особам з інвалідністю внаслідок війни

17:34, 28 січня 2026
Конституційний Суд відкрив конституційне провадження за скаргою щодо перевірки норми закону, яка визначає порядок і розміри разової виплати до Дня Незалежності особам з інвалідністю внаслідок війни
Третя колегія суддів Першого сенату КСУ 28 січня на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Нагаєва Ігоря Сергійовича. Про це розповіли у Конституційному Суді.

Заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частину п’яту статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ від 22 жовтня 1993 року № 3551–ХІІ у редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“ від 20 березня 2023 року № 2983–ІХ.

Оспорюваним приписом Закону визначено: „щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України“.

На думку заявника, частина п’ята статті 13 Закону не відповідає принципу верховенства права та, зокрема, порушує його право на належний соціальний захист.

За результатами розгляду колегія суддів постановила Ухвалу про відкриття конституційного провадження у цій справі. Питання, пов’язані з конституційним провадженням у цій справі, судді розглянуть на засіданні Першого сенату.

