КСУ проверит конституционность нормы о порядке и размерах разовой выплаты ко Дню Независимости лицам с инвалидностью в результате войны

Конституционный Суд открыл конституционное производство по жалобе о проверке нормы закона, определяющей порядок и размеры разовой выплаты ко Дню Независимости лицам с инвалидностью в результате войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Третья коллегия судей Первого сената КСУ 28 января на заседании рассматривала вопрос открытия конституционного производства по делу по конституционной жалобе Нагаева Игоря Сергеевича. Об этом рассказали в Конституционном Суде.

Заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть пятую статьи 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 года № 3551-ХІІ в редакции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы нацистских преследований“ от 20 марта 2023 № 2983-ІХ.

Оспариваемым предписанием Закона определено: "ежегодно ко Дню Независимости Украины лицам с инвалидностью в результате войны выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины".

По мнению заявителя, часть пятая статьи 13 Закона не соответствует принципу верховенства права и, в частности, нарушает его право на надлежащую социальную защиту.

По результатам рассмотрения коллегия судей постановила Постановление об открытии конституционного производства по этому делу. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, судьи будут рассмотрены на заседании Первого сената.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.