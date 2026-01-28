  1. В Украине

КСУ проверит конституционность нормы о порядке и размерах разовой выплаты ко Дню Независимости лицам с инвалидностью в результате войны

17:34, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Конституционный Суд открыл конституционное производство по жалобе о проверке нормы закона, определяющей порядок и размеры разовой выплаты ко Дню Независимости лицам с инвалидностью в результате войны.
КСУ проверит конституционность нормы о порядке и размерах разовой выплаты ко Дню Независимости лицам с инвалидностью в результате войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Третья коллегия судей Первого сената КСУ 28 января на заседании рассматривала вопрос открытия конституционного производства по делу по конституционной жалобе Нагаева Игоря Сергеевича. Об этом рассказали в Конституционном Суде.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть пятую статьи 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 года № 3551-ХІІ в редакции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы нацистских преследований“ от 20 марта 2023 № 2983-ІХ.

Оспариваемым предписанием Закона определено: "ежегодно ко Дню Независимости Украины лицам с инвалидностью в результате войны выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины".

По мнению заявителя, часть пятая статьи 13 Закона не соответствует принципу верховенства права и, в частности, нарушает его право на надлежащую социальную защиту.

По результатам рассмотрения коллегия судей постановила Постановление об открытии конституционного производства по этому делу. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, судьи будут рассмотрены на заседании Первого сената.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ День Независимости выплаты военным инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]