Росія готується до нового масованого удару по Україні, — Зеленський

Президент повідомив, що РФ намагається завдати українцям якнайбільше болю, не зважаючи на жодну дипломатію.

Президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні та наголосив, що такі дії підривають будь-які дипломатичні зусилля. Про це він заявив у зверненні.

За словами глави держави, розвідка має підтверджену інформацію про наміри РФ.

Зеленський підкреслив, що кожен новий удар дискредитує дипломатичні розмови та має бути чітко усвідомлений Сполученими Штатами, Європою й усіма партнерами України.

"Знаємо й про те, що росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз всі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови", - заявив Зеленський.

