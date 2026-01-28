Россия готовится к новому массированному удару по Украине, — Зеленский

Президент сообщил, что РФ пытается причинить украинцам как можно больше боли, несмотря ни на одну дипломатию.

Президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине и подчеркнул, что подобные действия подрывают любые дипломатические усилия. Об этом он заявил в обращении.

По словам главы государства, разведка располагает подтвержденной информацией о намерениях РФ.

Зеленский подчеркнул, что каждый новый удар дискредитирует дипломатические разговоры и должен быть ясно осознан Соединенными Штатами, Европой и всеми партнерами Украины.

"Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию по этому поводу, нужно, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры", - заявил Зеленский.

