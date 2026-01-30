Спам-реклама під забороною: коли дзвінки та повідомлення стають порушенням закону

Що вважається спамом, коли реклама законна і яка відповідальність загрожує порушникам.

Реклама давно стала невід’ємною частиною повсякденного життя і справді впливає на вибір товарів та послуг. Водночас її надмірність дедалі частіше викликає роздратування у споживачів. Чи можна відмовитися від нав’язливої реклами і що вважається порушенням — пояснює Держпродспоживслужба.

Що таке спам за законом

Відповідно до статті 2 Закону України «Про електронні комунікації», спамом вважають електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які надсилають без попередньої згоди користувача неодноразово — понад п’ять разів одному абоненту. Йдеться про листи, SMS, повідомлення у месенджерах чи інші форми електронних комунікацій. Виняток становлять повідомлення від постачальників електронних комунікаційних послуг щодо їхніх сервісів, а також офіційні інформування від органів державної влади та місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень.

Масові дзвінки — теж порушення

У службі наголошують: стаття 14\3 Закону України «Про рекламу» прямо забороняє розповсюдження реклами у формі спаму. Під забороною — не лише повідомлення, а й масові рекламні дзвінки з використанням будь-яких технологій зв’язку без попередньої письмової згоди споживача, зокрема й в електронній формі.

Коли реклама законна

Використання номерів телефонів або інших мережевих ідентифікаторів для рекламних цілей можливе лише за наявності попередньої згоди споживача. Важлива умова — людина має право безоплатно і в будь-який момент просто та зрозуміло відмовитися від подальшого використання своїх даних і отримання реклами.

Яка відповідальність загрожує порушникам

За незаконне розповсюдження спам-реклами передбачена фінансова відповідальність. На розповсюджувача реклами може бути накладено штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Висновок: якщо реклама надходить без вашої згоди і перетворюється на нав’язливий потік дзвінків чи повідомлень, це не просто незручність, а порушення закону. Споживач має право сказати «ні» — і закон у цьому випадку на його боці.

