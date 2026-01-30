Спам-реклама под запретом: когда звонки и сообщения становятся нарушением закона
Реклама давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни и действительно влияет на выбор товаров и услуг. В то же время ее чрезмерность все чаще вызывает раздражение у потребителей. Можно ли отказаться от навязчивой рекламы и что считается нарушением — объясняет Держпродпотребслужба.
Что такое спам по закону
В соответствии со статьей 2 Закона Украины «Об электронных коммуникациях», спамом считаются электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения, которые направляются без предварительного согласия пользователя неоднократно — более пяти раз одному абоненту. Речь идет о письмах, SMS, сообщениях в мессенджерах или других формах электронных коммуникаций. Исключение составляют сообщения от поставщиков электронных коммуникационных услуг относительно предоставления ими электронных коммуникационных услуг, а также официальные информирования от органов государственной власти или органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к их полномочиям.
Массовые звонки — тоже нарушение
В службе отмечают: статья 14\3 Закона Украины «О рекламе» прямо запрещает распространение рекламы в форме спама. Под запретом — не только сообщения, но и массовые рекламные звонки с использованием любых технологий связи без предварительного письменного согласия потребителя, в том числе в электронной форме.
Когда реклама законна
Использование номеров телефонов или других сетевых идентификаторов потребителя в рекламных целях возможно только при наличии предварительного согласия такого потребителя. Важное условие — человек имеет право бесплатно и в любой момент в простой и понятной форме отказаться от дальнейшего использования своих данных, в том числе от получения рекламы.
Какая ответственность грозит нарушителям
За незаконное распространение спам-рекламы предусмотрена финансовая ответственность. На распространителя рекламы может быть наложен штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Вывод: если реклама поступает без вашего согласия и превращается в навязчивый поток звонков или сообщений, это не просто неудобство, а нарушение закона. Потребитель имеет право сказать «нет» — и закон в этом случае на его стороне.
