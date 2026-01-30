  1. В Украине

Спам-реклама под запретом: когда звонки и сообщения становятся нарушением закона

10:36, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что считается спамом, когда реклама законна и какая ответственность грозит нарушителям.
Спам-реклама под запретом: когда звонки и сообщения становятся нарушением закона
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Реклама давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни и действительно влияет на выбор товаров и услуг. В то же время ее чрезмерность все чаще вызывает раздражение у потребителей. Можно ли отказаться от навязчивой рекламы и что считается нарушением — объясняет Держпродпотребслужба.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Что такое спам по закону

В соответствии со статьей 2 Закона Украины «Об электронных коммуникациях», спамом считаются электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения, которые направляются без предварительного согласия пользователя неоднократно — более пяти раз одному абоненту. Речь идет о письмах, SMS, сообщениях в мессенджерах или других формах электронных коммуникаций. Исключение составляют сообщения от поставщиков электронных коммуникационных услуг относительно предоставления ими электронных коммуникационных услуг, а также официальные информирования от органов государственной власти или органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к их полномочиям.

Массовые звонки — тоже нарушение

В службе отмечают: статья 14\3 Закона Украины «О рекламе» прямо запрещает распространение рекламы в форме спама. Под запретом — не только сообщения, но и массовые рекламные звонки с использованием любых технологий связи без предварительного письменного согласия потребителя, в том числе в электронной форме.

Когда реклама законна

Использование номеров телефонов или других сетевых идентификаторов потребителя в рекламных целях возможно только при наличии предварительного согласия такого потребителя. Важное условие — человек имеет право бесплатно и в любой момент в простой и понятной форме отказаться от дальнейшего использования своих данных, в том числе от получения рекламы.

Какая ответственность грозит нарушителям

За незаконное распространение спам-рекламы предусмотрена финансовая ответственность. На распространителя рекламы может быть наложен штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Вывод: если реклама поступает без вашего согласия и превращается в навязчивый поток звонков или сообщений, это не просто неудобство, а нарушение закона. Потребитель имеет право сказать «нет» — и закон в этом случае на его стороне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]