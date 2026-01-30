  1. В Україні

МОН не має обліку кількості українських дітей за кордоном, які не ходять до школи — що показав аудит

16:54, 30 січня 2026
Перевірка виявила, що МОН не накопичує та не зберігає дані про українських дітей шкільного віку за кордоном.
МОН не має обліку кількості українських дітей за кордоном, які не ходять до школи — що показав аудит
Міністерство освіти і науки України виконало повністю лише дві із семи рекомендацій, наданих Рахунковою палатою за підсумками аудиту щодо забезпечення можливості українським дітям за кордоном здобувати шкільну освіту за українськими програмами. Про це йдеться у звіті за результатами моніторингу.

Так, три рекомендації залишаються у процесі виконання, ще дві — не виконані взагалі, попри те що граничні строки виконання всіх рекомендацій сплинули у 2025 році.

Зокрема, МОН не розробило міжвідомчий механізм збору та обміну інформацією про українських дітей шкільного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, як це передбачало доручення Кабміну.

Крім того, не забезпечено належний облік таких учнів у програмно-апаратному комплексі «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту». Йдеться, зокрема, про дітей, не охоплених навчанням. Дані про їхню кількість на звітні дати не накопичуються і не зберігаються.

Частково виконані рекомендації

Серед рекомендацій, реалізація яких залишається неповною, Рахункова палата відзначає такі:

  • МОН внесло зміни до Типової освітньої програми № 1014, яка регламентує навчання українських школярів за кордоном, однак оновило лише один із чотирьох необхідних державних стандартів освіти – Державний стандарт початкової освіти.
  • частково виконано рекомендації щодо забезпечення діяльності і розвитку Державного ліцею «Міжнародна українська школа»: ухвалено рішення щодо зміни організаційно-правової форми ліцею з державного закладу загальної середньої освіти на державну установу, однак документи щодо стратегічного розвитку закладу не затверджені.
  • Державний ліцей фактично забезпечено приміщенням, оформлення документів на користування яким ще не завершено, а запровадження дистанційного навчання у закладі МОН вважає недоцільним через незавершення його інституційної трансформації.

Виконані рекомендації

Повністю виконаними Рахункова палата визнала дві рекомендації. МОН внесло зміни до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів у державних і комунальних закладах освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, а також затвердило Положення про Комісію з питань ведення обліку суб’єктів освітньої діяльності за кордоном, які забезпечують здобуття неформальної освіти.

Раніше Рахункова палата повідомляла про виконання ще однієї рекомендації: МОН скасовано наказ від 07 серпня 2024 року № 1112, відтак українським дітям за кодоном було надано можливість продовжувати здобуття української шкільної освіти дистанційно.

Рахункова палата продовжує моніторинг виконання рекомендацій та інформуватиме про результати громадськість.

діти Міносвіти МОН України школа кордон освіта Рахункова палата

