  1. В Украине

МОН не имеет учета количества украинских детей за границей, которые не ходят в школу, — что показал аудит

16:54, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проверка выявила, что МОН не накапливает и не хранит данные об украинских детях школьного возраста за границей.
МОН не имеет учета количества украинских детей за границей, которые не ходят в школу, — что показал аудит
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины полностью выполнило лишь две из семи рекомендаций, предоставленных Счетной палатой по итогам аудита относительно обеспечения возможности украинским детям за границей получать школьное образование по украинским программам. Об этом говорится в отчете по результатам мониторинга.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, три рекомендации остаются в процессе выполнения, еще две — не выполнены вообще, несмотря на то что предельные сроки выполнения всех рекомендаций истекли в 2025 году.

В частности, МОН не разработало межведомственный механизм сбора и обмена информацией об украинских детях школьного возраста, которые временно находятся за границей, как это предусматривало поручение Кабмина.

Кроме того, не обеспечен надлежащий учет таких учеников в программно-аппаратном комплексе «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента». Речь идет, в частности, о детях, не охваченных обучением. Данные об их количестве на отчетные даты не накапливаются и не хранятся.

Частично выполненные рекомендации

Среди рекомендаций, реализация которых остается неполной, Счетная палата отмечает такие:

  • МОН внесло изменения в Типовую образовательную программу № 1014, которая регламентирует обучение украинских школьников за границей, однако обновило лишь один из четырех необходимых государственных стандартов образования — Государственный стандарт начального образования.
  • Частично выполнены рекомендации по обеспечению деятельности и развития Государственного лицея «Международная украинская школа»: принято решение об изменении организационно-правовой формы лицея с государственного учреждения общего среднего образования на государственное учреждение, однако документы относительно стратегического развития учреждения не утверждены.
  • Государственный лицей фактически обеспечен помещением, оформление документов на пользование которым еще не завершено, а внедрение дистанционного обучения в учреждении МОН считает нецелесообразным из-за незавершенности его институциональной трансформации.

Выполненные рекомендации

Полностью выполненными Счетная палата признала две рекомендации. МОН внесло изменения в Порядок зачисления, отчисления и перевода учеников в государственных и коммунальных учреждениях образования для получения полного общего среднего образования, а также утвердило Положение о Комиссии по вопросам ведения учета субъектов образовательной деятельности за границей, которые обеспечивают получение неформального образования.

Ранее Счетная палата сообщала о выполнении еще одной рекомендации: МОН отменило приказ от 7 августа 2024 года № 1112, вследствие чего украинским детям за границей была предоставлена возможность продолжать получение украинского школьного образования дистанционно.

Счетная палата продолжает мониторинг выполнения рекомендаций и будет информировать о результатах общественность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Минобразования МОН Украины школа граница образование Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]