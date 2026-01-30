МОН не имеет учета количества украинских детей за границей, которые не ходят в школу, — что показал аудит

Проверка выявила, что МОН не накапливает и не хранит данные об украинских детях школьного возраста за границей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины полностью выполнило лишь две из семи рекомендаций, предоставленных Счетной палатой по итогам аудита относительно обеспечения возможности украинским детям за границей получать школьное образование по украинским программам. Об этом говорится в отчете по результатам мониторинга.

Так, три рекомендации остаются в процессе выполнения, еще две — не выполнены вообще, несмотря на то что предельные сроки выполнения всех рекомендаций истекли в 2025 году.

В частности, МОН не разработало межведомственный механизм сбора и обмена информацией об украинских детях школьного возраста, которые временно находятся за границей, как это предусматривало поручение Кабмина.

Кроме того, не обеспечен надлежащий учет таких учеников в программно-аппаратном комплексе «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента». Речь идет, в частности, о детях, не охваченных обучением. Данные об их количестве на отчетные даты не накапливаются и не хранятся.

Частично выполненные рекомендации

Среди рекомендаций, реализация которых остается неполной, Счетная палата отмечает такие:

МОН внесло изменения в Типовую образовательную программу № 1014, которая регламентирует обучение украинских школьников за границей, однако обновило лишь один из четырех необходимых государственных стандартов образования — Государственный стандарт начального образования.

Частично выполнены рекомендации по обеспечению деятельности и развития Государственного лицея «Международная украинская школа»: принято решение об изменении организационно-правовой формы лицея с государственного учреждения общего среднего образования на государственное учреждение, однако документы относительно стратегического развития учреждения не утверждены.

Государственный лицей фактически обеспечен помещением, оформление документов на пользование которым еще не завершено, а внедрение дистанционного обучения в учреждении МОН считает нецелесообразным из-за незавершенности его институциональной трансформации.

Выполненные рекомендации

Полностью выполненными Счетная палата признала две рекомендации. МОН внесло изменения в Порядок зачисления, отчисления и перевода учеников в государственных и коммунальных учреждениях образования для получения полного общего среднего образования, а также утвердило Положение о Комиссии по вопросам ведения учета субъектов образовательной деятельности за границей, которые обеспечивают получение неформального образования.

Ранее Счетная палата сообщала о выполнении еще одной рекомендации: МОН отменило приказ от 7 августа 2024 года № 1112, вследствие чего украинским детям за границей была предоставлена возможность продолжать получение украинского школьного образования дистанционно.

Счетная палата продолжает мониторинг выполнения рекомендаций и будет информировать о результатах общественность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.