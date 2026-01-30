  1. В Україні

Нотаріус може працювати на виїзді — у яких випадках це дозволяє закон

17:05, 30 січня 2026
Роз’яснюємо, у яких ситуаціях нотаріус має право оформлювати документи не за місцем роботи.
Нотаріус може працювати на виїзді — у яких випадках це дозволяє закон
Нотаріальні дії в Україні зазвичай проводять у чітко визначених законом місцях — у державних і приватних нотаріусів, органах місцевого самоврядування, дипломатичних установах за кордоном або в державних нотаріальних архівах.

Водночас законодавство передбачає винятки для життєвих ситуацій, коли особистий візит до нотаріальної контори неможливий або суттєво ускладнений, нагадують у Мін’юсті.

У таких випадках нотаріус може здійснити виїзне нотаріальне посвідчення — за місцем перебування людини або об’єкта правочину.

Йдеться, зокрема, про оформлення документів у приватних помешканнях, лікарнях, установах виконання покарань чи безпосередньо на підприємствах.

Виїзд нотаріуса також допускається, якщо цього потребує специфіка правочину, але лише в межах відповідного нотаріального округу.

Кожна така дія має чіткі процедурні рамки. Адресу проведення та причину здійснення нотаріальної дії поза робочим місцем обов’язково фіксують у документах і реєстрі нотаріуса. Це є додатковою гарантією законності та прозорості нотаріальних послуг.

Практика підтверджує, що виїзні нотаріальні дії залишаються затребуваними.

Виїзний формат нотаріальних послуг дозволяє забезпечити доступ до правової допомоги для людей з обмеженими можливостями пересування або в складних життєвих обставинах, не порушуючи вимог законодавства та стандартів нотаріальної діяльності.

