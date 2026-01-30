Нотариус может работать на выезде — в каких случаях это разрешает закон

Разъясняем, в каких ситуациях нотариус имеет право оформлять документы не по месту работы.

Нотариальные действия в Украине обычно совершаются в четко определенных законом местах — у государственных и частных нотариусов, в органах местного самоуправления, дипломатических учреждениях за границей или в государственных нотариальных архивах.

В то же время законодательство предусматривает исключения для жизненных ситуаций, когда личный визит в нотариальную контору невозможен или существенно затруднен, напоминают в Минюсте.

В таких случаях нотариус может осуществить выездное нотариальное удостоверение — по месту пребывания человека или объекта сделки.

Речь, в частности, идет об оформлении документов в частных помещениях, больницах, учреждениях исполнения наказаний или непосредственно на предприятиях.

Выезд нотариуса также допускается, если этого требует специфика сделки, но только в пределах соответствующего нотариального округа.

Каждое такое действие имеет четкие процедурные рамки. Адрес проведения и причину совершения нотариального действия вне рабочего места в обязательном порядке фиксируют в документах и реестре нотариуса. Это является дополнительной гарантией законности и прозрачности нотариальных услуг.

Практика подтверждает, что выездные нотариальные действия остаются востребованными.

Выездной формат нотариальных услуг позволяет обеспечить доступ к правовой помощи для людей с ограниченными возможностями передвижения или в сложных жизненных обстоятельствах, не нарушая требований законодательства и стандартов нотариальной деятельности.

