У Музеї війни в Києві демонтували радянські написи, фото

У Мінкульті повідомили, що музей зараз активно переглядає історичні матеріали та підходи до їх подачі.

Фото: Мінкульт

З скульптурної галереї Національного музею історії України у Другій світовій війні в рамках процесів деколонізації прибрали написи російською мовою, які зберігалися ще з радянських часів. Про це повідомляє Міністерство культури.

Заступник міністра культури Іван Вербицький наголосив, що продовження процесу деколонізації й очищення музейного простору від російськомовних написів та радянських ідеологічних нашарувань є важливим кроком для усунення пропагандистських маркерів тоталітарного режиму.

Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук наголосив на неприпустимості збереження російськомовних текстів у часи повномасштабної війни.

Як повідомили у Мінкульті, наразі заклад проводить масштабну роботу з перегляду історичних контекстів та акцентів. Музей офіційно відмовляється від радянських інтерпретацій, пропонуючи відвідувачам сучасний і критичний погляд на події Другої світової війни.

