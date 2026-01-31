Чи зараховується допомога на поховання до доходу сім’ї для соцдопомоги — відповідь ПФУ

Одноразова виплата не впливає на право родини на базову соціальну допомогу.

Під час призначення базової соціальної допомоги держава враховує не всі виплати, які отримує сім’я. Зокрема, допомога на поховання не зараховується до сукупного доходу, вказує Пенсійний фонд.

Як рахують сукупний дохід

Базову соціальну допомогу обчислюють із урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Це середній показник доходів усіх членів сім’ї за три місяці, що передують місяцю, який є попереднім до місяця звернення по допомогу.

Іншими словами, якщо сім’я подає заяву у квітні, для розрахунку беруть доходи за січень–березень.

Які виплати не враховують

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінет Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632.

Відповідно до пункту 7 цього Порядку, допомога на поховання не включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства).

Це означає, що одноразова виплата на поховання не зменшує шанси родини на призначення базової соціальної допомоги та не впливає на її розмір.

