Засчитывается ли помощь на погребение в доход семьи для соцпомощи — ответ ПФУ

07:36, 31 января 2026
Единовременная выплата не влияет на право семьи на базовую социальную помощь.
При назначении базовой социальной помощи государство учитывает не все выплаты, которые получает семья. В частности, помощь на погребение не засчитывается в совокупный доход, указывает Пенсионный фонд.

Как считают совокупный доход

Базовую социальную помощь рассчитывают с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Это средний показатель доходов всех членов семьи за три месяца, которые предшествуют месяцу, являющемуся предыдущим к месяцу обращения за помощью.

Иными словами, если семья подает заявление в апреле, для расчета берут доходы за январь–март.

Какие выплаты не учитывают

Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632.

В соответствии с пунктом 7 этого Порядка помощь на погребение не включается в среднемесячный совокупный доход семьи (домохозяйства).

Это означает, что единовременная выплата на погребение не уменьшает шансы семьи на назначение базовой социальной помощи и не влияет на ее размер.

