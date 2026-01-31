Верховний Суд пояснив, чи може ухвала про скасування штрафу за невиконання судового рішення бути предметом апеляційного перегляду

КАС ВС розглянув спір щодо можливості апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про скасування штрафів, накладених на керівника суб’єкта владних повноважень у межах судового контролю за виконанням судового рішення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув питання, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала суду першої інстанції про скасування штрафів, накладених на керівника суб’єкта владних повноважень за невиконання судового рішення в порядку судового контролю.

Суд дійшов висновку, що такі ухвали є процесуальними рішеннями з питань судового контролю за виконанням судових рішень і можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

Суть справи

У межах адміністративної справи № 826/17947/17 за позовом товариства до податкового органу суди зобов’язали контролюючий орган виконати судове рішення та відобразити сплату податку в інтегрованій картці платника. У зв’язку з тривалим невиконанням цього рішення суд першої інстанції здійснював судовий контроль та неодноразово накладав штрафи на керівника податкового органу відповідно до статті 382 КАС України. Після подання податковим органом звіту про виконання судового рішення він звернувся до суду з клопотанням про скасування раніше накладених штрафів, яке було задоволено судом першої інстанції. Позивач, не погоджуючись із скасуванням штрафів, оскаржив цю ухвалу, що й стало підставою для виникнення спору щодо можливості її апеляційного перегляду.

Суд першої інстанції, задовольняючи клопотання податкового органу, виходив з того, що у зв’язку з прийняттям судом звіту про виконання судового рішення, відпали підстави для подальшого застосування раніше накладених штрафів, при цьому ухвалу було постановлено з посиланням на частину шосту статті 149 КАС України.

Апеляційний суд, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, дійшов висновку, що ухвала про скасування штрафів не передбачена статтею 294 Кодексу адміністративного судочинства України як така, що може бути оскаржена окремо від рішення суду, а тому не підлягає апеляційному перегляду.

Позиція та висновки Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з таким формальним підходом. Колегія суддів зазначила, що забезпечення права на апеляційний перегляд є однією з основних засад адміністративного судочинства та складовою конституційного права на судовий захист.

Аналізуючи положення статей 294 та 382 Кодексу адміністративного судочинства України, Суд зазначив, що до ухвал, які можуть бути оскаржені окремо від рішення суду, належать не лише ухвали про накладення штрафу за невиконання судового рішення, а й інші ухвали, постановлені в межах судового контролю за його виконанням. Оскільки скасування штрафу є похідним від його накладення і безпосередньо пов’язане з реалізацією судового контролю, така ухвала за своєю правовою природою також належить до рішень, ухвалених відповідно до статті 382 КАС України.

Верховний Суд наголосив, що посилання суду першої інстанції при скасуванні штрафів на іншу процесуальну норму не змінює суті спірних правовідносин, адже штрафи були накладені саме в порядку судового контролю за виконанням судового рішення. Відтак ухвала про їх скасування не може бути виключена з апеляційного перегляду лише з формальних підстав.

За таких обставин Суд дійшов висновку, що апеляційний суд безпідставно відмовив у відкритті апеляційного провадження, що призвело до необґрунтованого обмеження доступу до правосуддя. Ухвалу апеляційного суду скасовано, а справу направлено до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.