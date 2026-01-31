Верховный Суд объяснил, может ли определение об отмене штрафа за неисполнение судебного решения быть предметом апелляционного пересмотра

КАС ВС рассмотрел спор о возможности апелляционного обжалования определения суда первой инстанции об отмене штрафов, наложенных на руководителя субъекта властных полномочий в рамках судебного контроля за исполнением судебного решения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел вопрос о том, подлежит ли апелляционному обжалованию определение суда первой инстанции об отмене штрафов, наложенных на руководителя субъекта властных полномочий за неисполнение судебного решения в порядке судебного контроля.

Суд пришёл к выводу, что такие определения являются процессуальными решениями по вопросам судебного контроля за исполнением судебных решений и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Суть дела

В рамках административного дела № 826/17947/17 по иску общества к налоговому органу суды обязали контролирующий орган исполнить судебное решение и отразить уплату налога в интегрированной карточке плательщика. В связи с длительным неисполнением этого решения суд первой инстанции осуществлял судебный контроль и неоднократно налагал штрафы на руководителя налогового органа в соответствии со статьёй 382 Кодекса административного судопроизводства Украины.

После подачи налоговым органом отчёта об исполнении судебного решения он обратился в суд с ходатайством об отмене ранее наложенных штрафов, которое было удовлетворено судом первой инстанции. Истец, не соглашаясь с отменой штрафов, обжаловал данное определение, что и послужило основанием для возникновения спора относительно возможности его апелляционного пересмотра.

Суд первой инстанции, удовлетворяя ходатайство налогового органа, исходил из того, что в связи с принятием судом отчёта об исполнении судебного решения отпали основания для дальнейшего применения ранее наложенных штрафов, при этом определение было вынесено со ссылкой на часть шестую статьи 149 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Апелляционный суд, отказывая в открытии апелляционного производства, пришёл к выводу, что определение об отмене штрафов не предусмотрено статьёй 294 Кодекса административного судопроизводства Украины как такое, которое может быть обжаловано отдельно от решения суда, а потому не подлежит апелляционному пересмотру.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с таким формальным подходом. Коллегия судей отметила, что обеспечение права на апелляционный пересмотр является одним из основных принципов административного судопроизводства и составляющей конституционного права на судебную защиту.

Анализируя положения статей 294 и 382 Кодекса административного судопроизводства Украины, Суд указал, что к определениям, которые могут быть обжалованы отдельно от решения суда, относятся не только определения о наложении штрафа за неисполнение судебного решения, но и иные определения, вынесенные в рамках судебного контроля за его исполнением. Поскольку отмена штрафа является производной от его наложения и непосредственно связана с реализацией судебного контроля, такое определение по своей правовой природе также относится к решениям, вынесенным в соответствии со статьёй 382 КАС Украины.

Верховный Суд подчеркнул, что ссылка суда первой инстанции при отмене штрафов на иную процессуальную норму не изменяет сущности спорных правоотношений, поскольку штрафы были наложены именно в порядке судебного контроля за исполнением судебного решения. Следовательно, определение об их отмене не может быть исключено из апелляционного пересмотра лишь по формальным основаниям.

При таких обстоятельствах Суд пришёл к выводу, что апелляционный суд необоснованно отказал в открытии апелляционного производства, что привело к необоснованному ограничению доступа к правосудию. Определение апелляционного суда отменено, а дело направлено в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения по существу.

