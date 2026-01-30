  1. В Україні

В Одесі поліція розслідує відео з підлітками, які імітували насильство над котом

23:48, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Один підліток нібито імітував насильство над котом, інший знімав це на телефон.
В Одесі поліція розслідує відео з підлітками, які імітували насильство над котом
Фото: od.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі поліція розпочала перевірку після появи у мережі відео, на якому підлітки нібито ґвалтують кота. За даними правоохоронців, відео було зняте у розважальних цілях і не мало на меті сексуального насильства над твариною.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався на початку минулого року вдома у 16-річного хлопця. За інформацією поліції, 17-річний підліток нібито імітував насильство над котом, а друг знімав це на телефон.

Батьки молодшого підлітка підтвердили, що кіт мав проблеми з серцем, проходив лікування у ветеринарній клініці та майже через рік помер від старості. Після смерті тварини родина провела кремацію та зберегла ветеринарні документи, які долучать до перевірки.

Ювенальні поліцейські опитують учасників події та їхні родини, з’ясовують всі обставини інциденту. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція діти Одеса насильство тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]