В Одесі поліція розслідує відео з підлітками, які імітували насильство над котом

Один підліток нібито імітував насильство над котом, інший знімав це на телефон.

Фото: od.npu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі поліція розпочала перевірку після появи у мережі відео, на якому підлітки нібито ґвалтують кота. За даними правоохоронців, відео було зняте у розважальних цілях і не мало на меті сексуального насильства над твариною.

Інцидент стався на початку минулого року вдома у 16-річного хлопця. За інформацією поліції, 17-річний підліток нібито імітував насильство над котом, а друг знімав це на телефон.

Батьки молодшого підлітка підтвердили, що кіт мав проблеми з серцем, проходив лікування у ветеринарній клініці та майже через рік помер від старості. Після смерті тварини родина провела кремацію та зберегла ветеринарні документи, які долучать до перевірки.

Ювенальні поліцейські опитують учасників події та їхні родини, з’ясовують всі обставини інциденту. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.