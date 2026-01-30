В Одессе полиция расследует видео с подростками, которые имитировали насилие над котом
В Одессе полиция начала проверку после появления в сети видео, на котором подростки якобы насилуют кота. По данным правоохранителей, видео было снято в развлекательных целях и не имело целью сексуальное насилие над животным.
Инцидент произошел в начале прошлого года дома у 16-летнего парня. По информации полиции, 17-летний подросток якобы имитировал насилие над котом, а друг снимал это на телефон.
Родители младшего подростка подтвердили, что кот имел проблемы с сердцем, проходил лечение в ветеринарной клинике и почти через год умер от старости. После смерти животного семья провела кремацию и сохранила ветеринарные документы, которые приобщатся к проверке.
Ювенальные полицейские опрашивают участников происшествия и их семьи, выясняют все обстоятельства инцидента. В настоящее время решается вопрос правовой квалификации происшествия.
