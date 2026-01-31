В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: як його пройти

Вже 31 січня перші українці отримають запрошення на скринінг.

У суботу, 31 січня, українці почнуть отримувати перші повідомлення з пропозицією долучитися до програми «Скринінг здоров’я 40+». Запрошення надійдуть громадянам, яким виповнилося 40 років і які народилися 1 січня. Ініціатива, що стартувала 1 січня 2026 року, спрямована на ранню діагностику серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

Повідомлення про можливість пройти скринінг отримуватимуть усі українці віком від 40 років — через 30 днів після дня народження. Із цього моменту вони зможуть подати заявку та скористатися фінансовою підтримкою у розмірі 2000 гривень для проходження обстежень. Так, громадяни, яким виповнилося 40+ і які народилися 1 січня, отримають запрошення вже 31 січня. Водночас особам, народженим 2 січня, повідомлення про участь у скринінгу надійде 1 лютого.

Покрокова інструкція для проходження скринінгу

Крок перший. Кожна людина віком від 40 років і старше на 30-й день після свого дня народження отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія. Отримавши запрошення, замовте Дія.Карточку в застосунку або ж використайте уже ту, яка у вас є.

Ті, хто не користується Дією, мають через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках (наразі ПриватБанк) та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку.

Крок другий. За 7 днів після подання заявки на карточку надійде 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу здоров'я 40+.

Крок третій. Оберіть медзаклад, де хочете пройти обстеження. Це може бути державний, комунальний чи приватний медзаклад, що бере участь у програмі, незалежно від вашого місця проживання. Іншими словами, де вам зручно. Перелік медзакладів, які беруть участь у програмі, можна знайти за посиланням на сайті МОЗ. Таких медзакладів по Україні вже понад 800 і їх перелік постійно поповнюється.

Крок четвертий. 2000 грн підтримки, які прийшли на карточку, можна використати виключно для оплати послуг скринінгу здоров’я. Оплата здійснюється одразу на всю суму у медзакладі, до якого ви звернулися, у день візиту.

Крок п’ятий. Кошти, які прийшли на картку для проходження скринінгу здоров’я, людям, які народилися з січня по вересень, можна використати до 17 грудня 2026 року. Ті, хто народився з жовтня по грудень – до 31 березня 2027 року.

