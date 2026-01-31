  1. В Україні

В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: як його пройти

09:24, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вже 31 січня перші українці отримають запрошення на скринінг.
В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: як його пройти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 31 січня, українці почнуть отримувати перші повідомлення з пропозицією долучитися до програми «Скринінг здоров’я 40+». Запрошення надійдуть громадянам, яким виповнилося 40 років і які народилися 1 січня. Ініціатива, що стартувала 1 січня 2026 року, спрямована на ранню діагностику серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Повідомлення про можливість пройти скринінг отримуватимуть усі українці віком від 40 років — через 30 днів після дня народження. Із цього моменту вони зможуть подати заявку та скористатися фінансовою підтримкою у розмірі 2000 гривень для проходження обстежень. Так, громадяни, яким виповнилося 40+ і які народилися 1 січня, отримають запрошення вже 31 січня. Водночас особам, народженим 2 січня, повідомлення про участь у скринінгу надійде 1 лютого.

Покрокова інструкція для проходження скринінгу

Крок перший. Кожна людина віком від 40 років і старше на 30-й день після свого дня народження отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія. Отримавши запрошення, замовте Дія.Карточку в застосунку або ж використайте уже ту, яка у вас є.

Ті, хто не користується Дією, мають через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках (наразі ПриватБанк) та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку.

Крок другий. За 7 днів після подання заявки на карточку надійде 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу здоров'я 40+.

Крок третій. Оберіть медзаклад, де хочете пройти обстеження. Це може бути державний, комунальний чи приватний медзаклад, що бере участь у програмі, незалежно від вашого місця проживання. Іншими словами, де вам зручно. Перелік медзакладів, які беруть участь у програмі, можна знайти за посиланням на сайті МОЗ. Таких медзакладів по Україні вже понад 800 і їх перелік постійно поповнюється.

Крок четвертий. 2000 грн підтримки, які прийшли на карточку, можна використати виключно для оплати послуг скринінгу здоров’я. Оплата здійснюється одразу на всю суму у медзакладі, до якого ви звернулися, у день візиту.

Крок п’ятий. Кошти, які прийшли на картку для проходження скринінгу здоров’я, людям, які народилися з січня по вересень, можна використати до 17 грудня 2026 року. Ті, хто народився з жовтня по грудень – до 31 березня 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міністерство охорони здоров'я

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]