В Украине стартовала программа «Скрининг 40+»: как его пройти

Уже 31 января первые украинцы получат приглашение на скрининг.

В субботу, 31 января, украинцы начнут получать первые сообщения с предложением присоединиться к программе «Скрининг здоровья 40+». Приглашения поступят гражданам, которым исполнилось 40 лет и которые родились 1 января. Инициатива, стартовавшая 1 января 2026 года, направлена на раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с ментальным здоровьем.

Сообщения о возможности пройти скрининг будут получать все украинцы в возрасте от 40 лет — через 30 дней после дня рождения. С этого момента они смогут подать заявку и воспользоваться финансовой поддержкой в размере 2000 гривен для прохождения обследований. Так, граждане, которым исполнилось 40+ и которые родились 1 января, получат приглашение уже 31 января. В то же время лицам, родившимся 2 января, сообщение об участии в скрининге поступит 1 февраля.

Пошаговая инструкция для прохождения скрининга

Шаг первый. Каждый человек в возрасте от 40 лет и старше на 30-й день после своего дня рождения получит приглашение на скрининг в приложении Дія. Получив приглашение, закажите Дія.Карточку в приложении или используйте уже ту, которая у вас есть.

Те, кто не пользуется Дією, должны через 30 дней после дня рождения заказать пластиковую карту со специальным счетом в определённых банках (в настоящее время ПриватБанк) и обратиться в ближайший ЦНАП. Там помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке.

Шаг второй. Через 7 дней после подачи заявки на карточку поступит 2000 гривен. Их можно использовать только для прохождения скрининга здоровья 40+.

Шаг третий. Выберите медицинское учреждение, где хотите пройти обследование. Это может быть государственное, коммунальное или частное медицинское учреждение, которое участвует в программе, независимо от вашего места проживания. Иными словами, там, где вам удобно. Перечень медицинских учреждений, участвующих в программе, можно найти по ссылке на сайте МОЗ. Таких медучреждений по Украине уже более 800, и их перечень постоянно пополняется.

Шаг четвертый. 2000 грн поддержки, которые поступили на карточку, можно использовать исключительно для оплаты услуг скрининга здоровья. Оплата осуществляется сразу на всю сумму в медицинском учреждении, в которое вы обратились, в день визита.

Шаг пятый. Средства, поступившие на карту для прохождения скрининга здоровья, людям, родившимся с января по сентябрь, можно использовать до 17 декабря 2026 года. Те, кто родился с октября по декабрь, — до 31 марта 2027 года.

