Скільки коштує номер для авто: безкоштовні варіанти і ціни на «красиві» комбінації
Під час реєстрації або перереєстрації автомобіля водії можуть не лише отримати стандартний державний номер, а й обрати бажану комбінацію цифр. У територіальних сервісних центрах МВС доступні як безкоштовні, так і платні варіанти — усе залежить від уподобань автовласника та бюджету.
Безкоштовний номер або вибір із наявних
За стандартною процедурою номерний знак видають у порядковій черзі — без додаткової оплати. Водночас водій може обрати іншу безкоштовну комбінацію з тих, що є в наявності. Такий вибір коштує 360 гривень.
Обов’язкові платежі під час реєстрації авто
Незалежно від того, який номер обирає власник авто, під час реєстрації чи перереєстрації необхідно сплатити фіксовані платежі:
- адміністративна послуга — 350 грн;
- бланк свідоцтва про реєстрацію — 606 грн;
- номерний знак — 350 грн.
Також можливе нарахування банківської комісії залежно від способу оплати.
Платні «красиві» номери: скільки коштують
Для тих, хто хоче отримати ексклюзивну комбінацію — на кшталт 7777, 1234 або інших популярних поєднань — у ТСЦ МВС передбачені платні номерні знаки. Їхня вартість стартує від 4 800 гривень і може сягати 96 000 гривень.
У цьому випадку 360 гривень за послугу вибору не сплачуються, однак усі обов’язкові реєстраційні платежі залишаються чинними.
