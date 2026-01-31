  1. В Україні

Скільки коштує номер для авто: безкоштовні варіанти і ціни на «красиві» комбінації

07:18, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час реєстрації авто водії можуть обрати номер із наявних або замовити «красиву» комбінацію за окрему плату.
Скільки коштує номер для авто: безкоштовні варіанти і ціни на «красиві» комбінації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час реєстрації або перереєстрації автомобіля водії можуть не лише отримати стандартний державний номер, а й обрати бажану комбінацію цифр. У територіальних сервісних центрах МВС доступні як безкоштовні, так і платні варіанти — усе залежить від уподобань автовласника та бюджету.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Безкоштовний номер або вибір із наявних

За стандартною процедурою номерний знак видають у порядковій черзі — без додаткової оплати. Водночас водій може обрати іншу безкоштовну комбінацію з тих, що є в наявності. Такий вибір коштує 360 гривень.

Обов’язкові платежі під час реєстрації авто

Незалежно від того, який номер обирає власник авто, під час реєстрації чи перереєстрації необхідно сплатити фіксовані платежі:

  • адміністративна послуга — 350 грн;
  • бланк свідоцтва про реєстрацію — 606 грн;
  • номерний знак — 350 грн.

Також можливе нарахування банківської комісії залежно від способу оплати.

Платні «красиві» номери: скільки коштують

Для тих, хто хоче отримати ексклюзивну комбінацію — на кшталт 7777, 1234 або інших популярних поєднань — у ТСЦ МВС передбачені платні номерні знаки. Їхня вартість стартує від 4 800 гривень і може сягати 96 000 гривень.

У цьому випадку 360 гривень за послугу вибору не сплачуються, однак усі обов’язкові реєстраційні платежі залишаються чинними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]