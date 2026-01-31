Скільки коштує номер для авто: безкоштовні варіанти і ціни на «красиві» комбінації

Під час реєстрації авто водії можуть обрати номер із наявних або замовити «красиву» комбінацію за окрему плату.

Під час реєстрації або перереєстрації автомобіля водії можуть не лише отримати стандартний державний номер, а й обрати бажану комбінацію цифр. У територіальних сервісних центрах МВС доступні як безкоштовні, так і платні варіанти — усе залежить від уподобань автовласника та бюджету.

Безкоштовний номер або вибір із наявних

За стандартною процедурою номерний знак видають у порядковій черзі — без додаткової оплати. Водночас водій може обрати іншу безкоштовну комбінацію з тих, що є в наявності. Такий вибір коштує 360 гривень.

Обов’язкові платежі під час реєстрації авто

Незалежно від того, який номер обирає власник авто, під час реєстрації чи перереєстрації необхідно сплатити фіксовані платежі:

адміністративна послуга — 350 грн;

бланк свідоцтва про реєстрацію — 606 грн;

номерний знак — 350 грн.

Також можливе нарахування банківської комісії залежно від способу оплати.

Платні «красиві» номери: скільки коштують

Для тих, хто хоче отримати ексклюзивну комбінацію — на кшталт 7777, 1234 або інших популярних поєднань — у ТСЦ МВС передбачені платні номерні знаки. Їхня вартість стартує від 4 800 гривень і може сягати 96 000 гривень.

У цьому випадку 360 гривень за послугу вибору не сплачуються, однак усі обов’язкові реєстраційні платежі залишаються чинними.

