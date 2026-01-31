  1. В Украине

Сколько стоит номер для авто: бесплатные варианты и цены на «красивые» комбинации

07:18, 31 января 2026
Во время регистрации авто водители могут выбрать номер из имеющихся или заказать «красивую» комбинацию за отдельную плату.
Во время регистрации или перерегистрации автомобиля водители могут не только получить стандартный государственный номер, но и выбрать желаемую комбинацию цифр. В территориальных сервисных центрах МВД доступны как бесплатные, так и платные варианты — все зависит от предпочтений автовладельца и бюджета.

Бесплатный номер или выбор из имеющихся

По стандартной процедуре номерной знак выдают в порядковой очереди — без дополнительной оплаты. В то же время водитель может выбрать другую бесплатную комбинацию из тех, которые есть в наличии. Такой выбор стоит 360 гривен.

Обязательные платежи при регистрации авто

Независимо от того, какой номер выбирает владелец авто, при регистрации или перерегистрации необходимо оплатить фиксированные платежи:

  • административная услуга — 350 грн;
  • бланк свидетельства о регистрации — 606 грн;
  • номерной знак — 350 грн.

Также возможно начисление банковской комиссии в зависимости от способа оплаты.

Платные «красивые» номера: сколько стоят

Для тех, кто хочет получить эксклюзивную комбинацию — вроде 7777, 1234 или других популярных сочетаний, — в ТСЦ МВД предусмотрены платные номерные знаки. Их стоимость стартует от 4 800 гривен и может достигать 96 000 гривен.

В этом случае 360 гривен за услугу выбора не оплачиваются, однако все обязательные регистрационные платежи остаются действующими.

сервисный центр МВД автомобиль

