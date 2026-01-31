У Києві під час ремонтних робіт помер співробітник «Київтеплоенерго»

Причини смерті мають встановити судмедексперти.

В Києві під час ремонтних робот на одному з об'єктів критичної інфраструктури помер співробітник "Київтеплоенерго". Йому було 66 років, повідомили у КМДА.

"На одному з обʼєктів критичної інфраструктури під час роботи помер 66-річний працівник "Київтеплоенерго", - сказано у повідомленні.

За повідомленням КМДА, встановити причини смерті мають судмедексперти. Будь-яких подробиць щодо інциденту не розкривається.

