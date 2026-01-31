В Киеве во время ремонтных работ скончался сотрудник «Киевтеплоэнерго»

Причины смерти должны установить судмедэксперты.

В Киеве во время ремонтных работ на одном из объектов критической инфраструктуры скончался сотрудник "Киевтеплоэнерго". Ему было 66 лет, сообщили в КГГА.

"На одном из объектов критической инфраструктуры во время работы скончался 66-летний работник "Киевтеплоэнерго"", - говорится в сообщении.

По сообщению КГГА, установить причины смерти должны судмедэксперты. Каких-либо подробностей об инциденте не раскрывается.

