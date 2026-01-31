  1. В Україні

На Львівщині 55-річна жінка застрелила собаку з пневматичної гвинтівки: справою зайнялася поліція

07:00, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, жінці загрожує до трьох років ув’язнення.
На Львівщині 55-річна жінка застрелила собаку з пневматичної гвинтівки: справою зайнялася поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області поліцейські з’ясовують обставини вбивства собаки, яке сталося в одному з сіл Стрийського району. За фактом жорстокого поводження з тваринами правоохоронці відкрили кримінальне провадження — підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в поліції області, 24 січня до поліції звернулася 37-річна мешканка села Стрийського району. Вона повідомила про вбивство собаки.

За попередніми даними, 55-річна жителька цього ж села застрелила собаку з пневматичної гвинтівки просто на центральній дорозі населеного пункту.

Правоохоронці вилучили зброю, з якої, ймовірно, було здійснено постріл. Тіло загиблої тварини направили на експертизу для встановлення всіх обставин події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Львів тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]