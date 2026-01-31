На Львівщині 55-річна жінка застрелила собаку з пневматичної гвинтівки: справою зайнялася поліція

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, жінці загрожує до трьох років ув’язнення.

У Львівській області поліцейські з’ясовують обставини вбивства собаки, яке сталося в одному з сіл Стрийського району. За фактом жорстокого поводження з тваринами правоохоронці відкрили кримінальне провадження — підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції області, 24 січня до поліції звернулася 37-річна мешканка села Стрийського району. Вона повідомила про вбивство собаки.

За попередніми даними, 55-річна жителька цього ж села застрелила собаку з пневматичної гвинтівки просто на центральній дорозі населеного пункту.

Правоохоронці вилучили зброю, з якої, ймовірно, було здійснено постріл. Тіло загиблої тварини направили на експертизу для встановлення всіх обставин події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Досудове розслідування триває.

