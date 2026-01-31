Во Львовской области 55-летняя женщина застрелила собаку из пневматической винтовки: делом занялась полиция

Полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Во Львовской области полицейские выясняют обстоятельства убийства собаки, которое произошло в одном из сел Стрыйского района. По факту жестокого обращения с животными правоохранители открыли уголовное производство — подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции области, 24 января в полицию обратилась 37-летняя жительница села Стрыйского района. Она сообщила об убийстве собаки.

По предварительным данным, 55-летняя жительница этого же села застрелила собаку из пневматической винтовки прямо на центральной дороге населенного пункта.

Правоохранители изъяли оружие, из которого, вероятно, был произведен выстрел. Тело погибшего животного направили на экспертизу для установления всех обстоятельств происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Досудебное расследование продолжается.

