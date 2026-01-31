  1. В Україні

Перехрестя без світлофорів: поліція нагадала правила руху за сигналами регулювальника

00:06, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві через відключення зовнішнього освітлення можуть не працювати світлофори.
Перехрестя без світлофорів: поліція нагадала правила руху за сигналами регулювальника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві через вимкнення зовнішнього освітлення на деяких перехрестях можуть тимчасово не працювати світлофори. Щоб забезпечити безпеку учасників дорожнього руху, патрульні контролюватимуть рух особисто.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Поліція нагадала, що сигнали регулювальника мають пріоритет над світлофорами. Основні жести:

  • Рука піднята вгору – рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено.
  • Права рука витягнута вперед – дозволено рух транспортних засобів праворуч, заборонено з правого боку та спини; пішоходи можуть переходити проїжджу частину за спиною регулювальника.
  • Права рука витягнута вперед, регулювальник стоїть лівим боком – рух трамваїв ліворуч дозволено, іншим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходи можуть переходити за спиною.
  • Руки витягнуті в сторони або опущені – рух транспортних засобів і пішоходів з боку грудей і спини заборонено; пішоходи можуть переходити перед грудьми та за спиною; водії можуть рухатися «рукава в рукав» або робити правий поворот.

Поліція закликала пішоходів користуватися світловідбивачами або ліхтариками для видимості у темряві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ПДР дороги світло транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]