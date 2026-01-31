Перехрестя без світлофорів: поліція нагадала правила руху за сигналами регулювальника

У Києві через відключення зовнішнього освітлення можуть не працювати світлофори.

У Києві через вимкнення зовнішнього освітлення на деяких перехрестях можуть тимчасово не працювати світлофори. Щоб забезпечити безпеку учасників дорожнього руху, патрульні контролюватимуть рух особисто.

Поліція нагадала, що сигнали регулювальника мають пріоритет над світлофорами. Основні жести:

Рука піднята вгору – рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено.

Права рука витягнута вперед – дозволено рух транспортних засобів праворуч, заборонено з правого боку та спини; пішоходи можуть переходити проїжджу частину за спиною регулювальника.

Права рука витягнута вперед, регулювальник стоїть лівим боком – рух трамваїв ліворуч дозволено, іншим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходи можуть переходити за спиною.

Руки витягнуті в сторони або опущені – рух транспортних засобів і пішоходів з боку грудей і спини заборонено; пішоходи можуть переходити перед грудьми та за спиною; водії можуть рухатися «рукава в рукав» або робити правий поворот.

Поліція закликала пішоходів користуватися світловідбивачами або ліхтариками для видимості у темряві.

