Перекрестки без светофоров: полиция напомнила правила движения по сигналам регулировщика

В Киеве из-за отключения наружного освещения могут не работать светофоры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве из-за отключения наружного освещения на некоторых перекрестках могут временно не работать светофоры. Чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения, патрульные будут контролировать движение лично.

Полиция напомнила, что сигналы регулировщика имеют приоритет над светофорами. Основные жесты:

Рука поднята вверх – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Правая рука вытянута вперед – разрешено движение транспортных средств справа, запрещено с правой стороны и сзади; пешеходы могут переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Правая рука вытянута вперед, регулировщик стоит левым боком – движение трамваев слева разрешено, другим транспортным средствам – во всех направлениях; пешеходы могут переходить за спиной.

Руки вытянуты в стороны или опущены – движение транспортных средств и пешеходов со стороны груди и спины запрещено; пешеходы могут переходить перед грудью и за спиной; водители могут двигаться «рукава в рукав» или совершать правый поворот.

Полиция призвала пешеходов пользоваться светоотражателями или фонариками для видимости в темноте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.