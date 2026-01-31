У Києві та області ввели екстрені відключення світла — метро не працює

Метро поки може працювати тільки як укриття.

У суботу, 31 січня, у Києві та області запровадили екстренні відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Графіки не працюють. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про зупинку руху метро через низьку напругу в мережі.

У Києві метро може працювати як укриття.

Морози та снігопади спричинили проблеми з електрикою по Україні. У низці областей аварійні відключення.

Нагадаємо, Одеса та область з 30 січня частково без світла.

