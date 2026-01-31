У Києві та області ввели екстрені відключення світла — метро не працює
11:31, 31 січня 2026
Метро поки може працювати тільки як укриття.
У суботу, 31 січня, у Києві та області запровадили екстренні відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.
Графіки не працюють. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про зупинку руху метро через низьку напругу в мережі.
У Києві метро може працювати як укриття.
Морози та снігопади спричинили проблеми з електрикою по Україні. У низці областей аварійні відключення.
Нагадаємо, Одеса та область з 30 січня частково без світла.
