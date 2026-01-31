В Киеве и области ввели экстренные отключения света — метро не работает
11:31, 31 января 2026
Метро пока может работать только как укрытие.
В субботу, 31 января, в Киеве и области ввели экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.
Графики не работают. Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил об остановке движения метро из-за низкого напряжения в сети.
В Киеве метро может работать как укрытие.
Морозы и снегопады вызвали проблемы с электричеством по Украине. В ряде областей аварийные отключения.
Напомним, Одесса и область с 30 января частично без света.
