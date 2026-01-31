В Киеве и области ввели экстренные отключения света — метро не работает

Метро пока может работать только как укрытие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 31 января, в Киеве и области ввели экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

Графики не работают. Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил об остановке движения метро из-за низкого напряжения в сети.

В Киеве метро может работать как укрытие.

Морозы и снегопады вызвали проблемы с электричеством по Украине. В ряде областей аварийные отключения.

Напомним, Одесса и область с 30 января частично без света.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.