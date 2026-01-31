У Києві хотіли змінити сигнал «Відбій повітряної тривоги», але петиція не набрала голосів

Пропозицію змінити звуковий сигнал «Відбій» у столиці не підтримали.

Фото: espreso

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Петиція, розміщена на сайті Київської міської ради з пропозицією змінити звуковий сигнал «Відбій повітряної тривоги» на менш агресивний, не змогла зібрати достатню кількість голосів для подальшого розгляду.

Як свідчать дані платформи електронних петицій Київради, звернення було зареєстроване 2 грудня 2025 року, однак станом на 31 січня його підтримали лише 975 осіб із необхідних 6 тисяч.

"Поточний сигнал "Відбій", який часто імітує або використовує той самий тип звуку, що й сигнал "Увага" (гучний, різкий ревун), викликає в населення стійку негативну емоційну реакцію, тривожність та, у багатьох випадках, паніку. Це призводить до надмірного стресу та психологічної травматизації, що є неприпустимим в умовах тривалої війни", — йшлося у петиції.

На думку автора ініціативи, такий звуковий сигнал не виконує свого основного призначення, адже «Відбій» має інформувати громадян про відновлення безпеки та можливість повернення до звичного ритму життя.

У зв’язку з цим він запропонував запровадити чіткий, спокійний і легко розпізнаваний сигнал «Відбій повітряної тривоги», який не містив би елементів сирени чи ревуна.

"Як альтернатива, пропонується використання: мелодійного, короткого, позитивного або нейтрального звукового сигналу; повторюваного голосового повідомлення "Увага, відбій повітряної тривоги", — додавав автор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.