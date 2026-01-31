В Киеве хотели изменить сигнал «Отбой воздушной тревоги», но петиция не набрала голоса

Предложение изменить звуковой сигнал «Отбой» в столице не поддержали.

Петиция, размещённая на сайте Киевского городского совета с предложением изменить звуковой сигнал «Отбой воздушной тревоги» на менее агрессивный, не смогла собрать достаточное количество голосов для дальнейшего рассмотрения.

Как свидетельствуют данные платформы электронных петиций Киевсовета, обращение было зарегистрировано 2 декабря 2025 года, однако по состоянию на 31 января его поддержали лишь 975 человек из необходимых 6 тысяч.

"Текущий сигнал «Отбой», который часто имитирует или использует тот же тип звука, что и сигнал «Внимание» (громкий, резкий ревун), вызывает у населения устойчивую негативную эмоциональную реакцию, тревожность и, во многих случаях, панику. Это приводит к чрезмерному стрессу и психологической травматизации, что является недопустимым в условиях длительной войны", — говорилось в петиции.

По мнению автора инициативы, такой звуковой сигнал не выполняет своего основного назначения, поскольку «Отбой» должен информировать граждан о восстановлении безопасности и возможности возвращения к привычному ритму жизни.

В связи с этим он предложил внедрить чёткий, спокойный и легко распознаваемый сигнал «Отбой воздушной тревоги», который не содержал бы элементов сирены или ревуна.

"В качестве альтернативы предлагается использование: мелодичного, короткого, позитивного или нейтрального звукового сигнала; повторяющегося голосового сообщения «Внимание, отбой воздушной тревоги»", — добавлял автор.

