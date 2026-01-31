  1. В Україні
  2. / У світі

На кордоні України та Молдови повністю відновили пропуск транспорту і товарів

16:39, 31 січня 2026
Пункти пропуску знову працюють у штатному режимі.
На кордоні України та Молдови повністю відновлено пропуск транспортних засобів і товарів. Про це повідомила Державна митна служба.

Зазначається, що пункти пропуску знову працюють у штатному режимі після відновлення функціонування центральних баз даних митних органів Республіки Молдова.

Наразі оформлення транспорту та вантажів здійснюється без обмежень.

Як повідомлялося раніше, на кордоні України та Молдови було зупинено пропуск транспорту. Вийшла із ладу центральна база даних митниці Молдови на кордоні.

Нагадаємо, у суботу, 31 січня, майже по всіх областях України зникло світло. У Мінцифри наголосили, що аварійна ситуація в енергосистемі України не була спричинена кібератакою. 

Аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії, що сталася через технологічне порушення.

У Молдові зафіксували масштабні перебої з електропостачанням, пов’язані з ускладненнями в роботі енергосистеми України. 

Україна Молдова перетин кордону

