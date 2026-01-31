На границе Украины и Молдовы полностью восстановили пропуск транспорта и товаров

На границе Украины и Молдовы полностью восстановлен пропуск транспортных средств и товаров. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Отмечается, что пункты пропуска снова работают в штатном режиме после восстановления функционирования центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова.

В настоящее время оформление транспорта и грузов осуществляется без ограничений.

Как сообщалось ранее, на границе Украины и Молдовы был остановлен пропуск транспорта. Вышла из строя центральная база данных таможни Молдовы на границе.

Напомним, в субботу, 31 января, почти во всех областях Украины пропал свет. В Минцифры подчеркнули, что аварийная ситуация в энергосистеме Украины не была вызвана кибератакой.

Авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после системной аварии, которая произошла из-за технологического нарушения.

В Молдове зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением, связанные с осложнениями в работе энергосистемы Украины.