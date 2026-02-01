У Києві до теплопостачання підключили ще понад 1500 багатоповерхівок

За словами Віталія Кличка, без теплопостачання залишаються 1000 будинків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.

За його словами, наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.

«Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян», - заявив він.

