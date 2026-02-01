У Києві до теплопостачання підключили ще понад 1500 багатоповерхівок
09:24, 1 лютого 2026
За словами Віталія Кличка, без теплопостачання залишаються 1000 будинків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.
За його словами, наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.
«Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян», - заявив він.
Раніше ми писали, що у всіх районах Києва відновили водопостачання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.