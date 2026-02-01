В Киеве к теплоснабжению подключили еще более 1500 многоэтажек

По словам Виталия Кличко, без теплоснабжения остаются 1000 домов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

По его словам, в настоящее время без теплоснабжения остаются 1000 домов.

«Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян», - заявил он.

Ранее сообщалось, что во всех районах Киева восстановили водоснабжение.

