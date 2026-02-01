Чи можна залишити анульований паспорт-книжку або ID-картку на пам’ять

У Паспортному сервісі пояснили, що буде з документом, який підлягає обміну.

Фото: facebook.com/gdanskpassportservice

Паспортний сервіс пояснив, чи можна залишити анульований паспорт громадянина України (паспорт-книжку або ID-картку) на памʼять

Там підкреслили, що згідно з чинним порядком оформлення та видачі паспорта громадянина України, документ, який підлягає обміну, обов’язково вилучається.

«Паспорт анулюється шляхом пробивання двох наскрізних отворів, після чого він передається до підрозділу Державної міграційної служби України для подальшого знищення», - заявили у Паспортному сервісі.

Раніше ми писали, що після перейменування вулиць громадянам не потрібно змінювати документи, що посвідчують особу. Паспорт залишається чинним незалежно від зміни назви вулиці.

