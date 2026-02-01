Можно ли оставить аннулированный паспорт-книжечку или ID-карту на память

В Паспортном сервисе разъяснили, что происходит с документом, который подлежит обмену.

Паспортный сервис пояснил, можно ли оставить аннулированный паспорт гражданина Украины (паспорт-книжечку или ID-карту) на память.

Там подчеркнули, что согласно действующему порядку оформления и выдачи паспорта гражданина Украины документ, который подлежит обмену, подлежит обязательному изъятию.

«Паспорт аннулируется путем пробивания двух сквозных отверстий, после чего он передается в подразделение Государственной миграционной службы Украины для дальнейшего уничтожения», — заявили в Паспортном сервисе.

Ранее сообщалось, что после переименования улиц гражданам не нужно менять документы, удостоверяющие личность. Паспорт остается действительным независимо от изменения названия улицы.

