Українці масово купують Duster і RAV-4: які авто увійшли до ТОП-10 січня
У січні десять найпопулярніших моделей сформували 37% українського ринку нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром.
За підсумками місяця найбільшим попитом серед покупців користувався Renault Duster — в Україні було продано 409 таких авто. Другу сходинку посів Toyota RAV-4 з результатом 334 реєстрації, а третє місце дісталося Toyota Land Cruiser Prado, який обрали 218 покупців.
До п’ятірки лідерів також увійшли Hyundai Tucson (200 авто) та BYD Leopard 3 (169 одиниць).
ТОП-10 нових легковиків у січні:
- Renault Duster — 409 од.
- Toyota RAV-4 — 334 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 218 од.
- Hyundai Tucson — 200 од.
- BYD Leopard 3 — 169 од.
- Mazda CX-5 — 139 од.
- Skoda Kodiaq — 138 од.
- BYD Sea Lion 06 — 110 од.
- Volkswagen ID.Unyx — 96 од.
- Skoda Octavia — 84 од.
