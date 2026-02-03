  1. В Україні

Українці масово купують Duster і RAV-4: які авто увійшли до ТОП-10 січня

22:00, 3 лютого 2026
Десять найпопулярніших моделей сформували 37% українського ринку нових легковиків.
Українці масово купують Duster і RAV-4: які авто увійшли до ТОП-10 січня
Фото: Murilo Silva / Unsplash
У січні десять найпопулярніших моделей сформували 37% українського ринку нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром.

За підсумками місяця найбільшим попитом серед покупців користувався Renault Duster — в Україні було продано 409 таких авто. Другу сходинку посів Toyota RAV-4 з результатом 334 реєстрації, а третє місце дісталося Toyota Land Cruiser Prado, який обрали 218 покупців.

До п’ятірки лідерів також увійшли Hyundai Tucson (200 авто) та BYD Leopard 3 (169 одиниць).

ТОП-10 нових легковиків у січні:

  • Renault Duster — 409 од.
  • Toyota RAV-4 — 334 од.
  • Toyota Land Cruiser Prado — 218 од.
  • Hyundai Tucson — 200 од.
  • BYD Leopard 3 — 169 од.
  • Mazda CX-5 — 139 од.
  • Skoda Kodiaq — 138 од.
  • BYD Sea Lion 06 — 110 од.
  • Volkswagen ID.Unyx — 96 од.
  • Skoda Octavia — 84 од.

Нагадаємо, що ми розповідали про особливості сплати збору при набутті права власності на легкові авто у 2026 році.

