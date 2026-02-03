Українці масово купують Duster і RAV-4: які авто увійшли до ТОП-10 січня

Десять найпопулярніших моделей сформували 37% українського ринку нових легковиків.

Фото: Murilo Silva / Unsplash

У січні десять найпопулярніших моделей сформували 37% українського ринку нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром.

За підсумками місяця найбільшим попитом серед покупців користувався Renault Duster — в Україні було продано 409 таких авто. Другу сходинку посів Toyota RAV-4 з результатом 334 реєстрації, а третє місце дісталося Toyota Land Cruiser Prado, який обрали 218 покупців.

До п’ятірки лідерів також увійшли Hyundai Tucson (200 авто) та BYD Leopard 3 (169 одиниць).

ТОП-10 нових легковиків у січні:

Renault Duster — 409 од.

Toyota RAV-4 — 334 од.

Toyota Land Cruiser Prado — 218 од.

Hyundai Tucson — 200 од.

BYD Leopard 3 — 169 од.

Mazda CX-5 — 139 од.

Skoda Kodiaq — 138 од.

BYD Sea Lion 06 — 110 од.

Volkswagen ID.Unyx — 96 од.

Skoda Octavia — 84 од.

