Украинцы массово покупают Duster и RAV-4: какие авто вошли в ТОП-10 января

В январе десять самых популярных моделей сформировали 37% украинского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

По итогам месяца наибольшим спросом среди покупателей пользовался Renault Duster — в Украине было продано 409 таких авто. Вторую строчку занял Toyota RAV-4 с результатом 334 регистрации, а третье место досталось Toyota Land Cruiser Prado, который выбрали 218 покупателей.

В пятерку лидеров также вошли Hyundai Tucson (200 авто) и BYD Leopard 3 (169 единиц).

ТОП-10 новых легковых автомобилей в январе:

Renault Duster — 409 ед.

Toyota RAV-4 — 334 ед.

Toyota Land Cruiser Prado — 218 ед.

Hyundai Tucson — 200 ед.

BYD Leopard 3 — 169 ед.

Mazda CX-5 — 139 ед.

Skoda Kodiaq — 138 ед.

BYD Sea Lion 06 — 110 ед.

Volkswagen ID.Unyx — 96 ед.

Skoda Octavia — 84 ед.

