  1. В Украине

Украинцы массово покупают Duster и RAV-4: какие авто вошли в ТОП-10 января

22:00, 3 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Десять самых популярных моделей сформировали 37% украинского рынка новых легковых автомобилей.
Украинцы массово покупают Duster и RAV-4: какие авто вошли в ТОП-10 января
Фото: Murilo Silva / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В январе десять самых популярных моделей сформировали 37% украинского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По итогам месяца наибольшим спросом среди покупателей пользовался Renault Duster — в Украине было продано 409 таких авто. Вторую строчку занял Toyota RAV-4 с результатом 334 регистрации, а третье место досталось Toyota Land Cruiser Prado, который выбрали 218 покупателей.

В пятерку лидеров также вошли Hyundai Tucson (200 авто) и BYD Leopard 3 (169 единиц).

ТОП-10 новых легковых автомобилей в январе:

  • Renault Duster — 409 ед.
  • Toyota RAV-4 — 334 ед.
  • Toyota Land Cruiser Prado — 218 ед.
  • Hyundai Tucson — 200 ед.
  • BYD Leopard 3 — 169 ед.
  • Mazda CX-5 — 139 ед.
  • Skoda Kodiaq — 138 ед.
  • BYD Sea Lion 06 — 110 ед.
  • Volkswagen ID.Unyx — 96 ед.
  • Skoda Octavia — 84 ед.

Напомним, что мы рассказывали об особенностях уплаты сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили в 2026 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соблюдение принципа коллегиальности и кворума – единственное условие легитимности решений Временных следственных комиссий

Отсутствие кворума и конфликт интересов: Комитет ВРУ разъяснил основания для обжалования решений ВСК.

КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]