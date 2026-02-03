Украинцы массово покупают Duster и RAV-4: какие авто вошли в ТОП-10 января
В январе десять самых популярных моделей сформировали 37% украинского рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.
По итогам месяца наибольшим спросом среди покупателей пользовался Renault Duster — в Украине было продано 409 таких авто. Вторую строчку занял Toyota RAV-4 с результатом 334 регистрации, а третье место досталось Toyota Land Cruiser Prado, который выбрали 218 покупателей.
В пятерку лидеров также вошли Hyundai Tucson (200 авто) и BYD Leopard 3 (169 единиц).
ТОП-10 новых легковых автомобилей в январе:
- Renault Duster — 409 ед.
- Toyota RAV-4 — 334 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 218 ед.
- Hyundai Tucson — 200 ед.
- BYD Leopard 3 — 169 ед.
- Mazda CX-5 — 139 ед.
- Skoda Kodiaq — 138 ед.
- BYD Sea Lion 06 — 110 ед.
- Volkswagen ID.Unyx — 96 ед.
- Skoda Octavia — 84 ед.
Напомним, что мы рассказывали об особенностях уплаты сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили в 2026 году.
