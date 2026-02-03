  1. В Україні

Немовля з туберкульозом, дворічний хлопчик з опіками голови, ока та вуха – на Львівщині з родини вилучили 7 дітей

17:21, 3 лютого 2026
Двоє малолітніх дітей перебувають у лікарні, решту тимчасово влаштували до спеціалізованого закладу.
Правоохоронці ініціювали вилучення семи дітей із багатодітної сім’ї на Львівщині через виявлені факти неналежного догляду. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у родині зафіксували загрозливі для життя і здоров’я дітей наслідки. Шестимісячного хлопчика госпіталізували із судомами, грипом А та набутим туберкульозом. За кілька днів його дворічний брат отримав опіки голови, ока та вуха після того, як облився кип’ятком у період відсутності батьків удома. Старші діти звернулися по допомогу до сусідки, яка викликала медиків.

Обидва хлопчики нині перебувають у лікарні у Львові та отримують необхідну медичну допомогу. Жовківська окружна прокуратура повідомила матері про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Також триває перевірка щодо батька, а також дій або бездіяльності соціальних служб.

Слідчі встановили, що умови проживання дітей були небезпечними. У зв’язку з цим прокуратура та поліція тимчасово вилучили всіх сімох дітей і помістили їх до спеціалізованого закладу з безпечними умовами перебування.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала історії порятунку «невидимих» дітей завдяки новим підходам ОГП.

Також «Судово-юридична газета» писала, Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про результати міжвідомчих перевірок закладів опіки, реабілітаційних центрів та сімейних форм виховання, розпочатих у грудні після його поїздки до шелтера «Місто добра».

поліція Львів діти офіс генерального прокурора

