  1. В Украине

Младенец с туберкулезом, двухлетний мальчик с ожогами головы, глаза и уха – во Львовской области из семьи изъяли 7 детей

17:21, 3 февраля 2026
Двое малолетних детей находятся в больнице, остальных временно поместили в специализированное учреждение.
Правоохранители инициировали изъятие семи детей из многодетной семьи во Львовской области из-за выявленных фактов ненадлежащего ухода. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в семье зафиксировали угрожающие жизни и здоровью детей последствия. Шестимесячного мальчика госпитализировали с судорогами, гриппом А и приобретенным туберкулезом. Через несколько дней его двухлетний брат получил ожоги головы, глаза и уха после того, как облился кипятком в период отсутствия родителей дома. Старшие дети обратились за помощью к соседке, которая вызвала медиков.

Оба мальчика сейчас находятся в больнице во Львове и получают необходимую медицинскую помощь. Жолковская окружная прокуратура сообщила матери о подозрении в злостном неисполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Также продолжается проверка в отношении отца, а также действий или бездействия социальных служб.

Следователи установили, что условия проживания детей были опасными. В связи с этим прокуратура и полиция временно изъяли всех семерых детей и поместили их в специализированное учреждение с безопасными условиями пребывания.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала истории спасения «невидимых» детей благодаря новым подходам ОГП.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о результатах межведомственных проверок учреждений опеки, реабилитационных центров и семейных форм воспитания, начатых в декабре после его поездки в шелтер «Город добра».

полиция Львов дети офис генерального прокурора

