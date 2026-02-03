Младенец с туберкулезом, двухлетний мальчик с ожогами головы, глаза и уха – во Львовской области из семьи изъяли 7 детей

Двое малолетних детей находятся в больнице, остальных временно поместили в специализированное учреждение.

Правоохранители инициировали изъятие семи детей из многодетной семьи во Львовской области из-за выявленных фактов ненадлежащего ухода. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в семье зафиксировали угрожающие жизни и здоровью детей последствия. Шестимесячного мальчика госпитализировали с судорогами, гриппом А и приобретенным туберкулезом. Через несколько дней его двухлетний брат получил ожоги головы, глаза и уха после того, как облился кипятком в период отсутствия родителей дома. Старшие дети обратились за помощью к соседке, которая вызвала медиков.

Оба мальчика сейчас находятся в больнице во Львове и получают необходимую медицинскую помощь. Жолковская окружная прокуратура сообщила матери о подозрении в злостном неисполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Также продолжается проверка в отношении отца, а также действий или бездействия социальных служб.

Следователи установили, что условия проживания детей были опасными. В связи с этим прокуратура и полиция временно изъяли всех семерых детей и поместили их в специализированное учреждение с безопасными условиями пребывания.

