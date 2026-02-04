  1. В Україні

Іноземні лідери відвідають Україну 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення РФ – МЗС

18:43, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Тихого, високопоставлені гості приїдуть до Києва, щоб підтримати український народ.
Іноземні лідери відвідають Україну 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення РФ – МЗС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що 24 лютого в Україну прибудуть ряд іноземних лідерів та дипломатів.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

«24 лютого. Обов’язково будуть в Києві іноземні гості, високопоставлені», – сказав він під час брифінгу.

За словами Тихого, до Києва приїдуть як глави держав, так і міністри інших країн. Він підкреслив значення цієї дати: «Нам здається, що дата 24 лютого - вона визначальна для Європейського континенту. Це дата, яка поділила історію Європи на до та після».

Речник МЗС також зазначив, що присутність іноземних лідерів у цей день демонструє підтримку українському народу та солідарність з країною у боротьбі проти агресії РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ МЗС Європа Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]