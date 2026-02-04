Іноземні лідери відвідають Україну 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення РФ – МЗС

За словами Тихого, високопоставлені гості приїдуть до Києва, щоб підтримати український народ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що 24 лютого в Україну прибудуть ряд іноземних лідерів та дипломатів.

«24 лютого. Обов’язково будуть в Києві іноземні гості, високопоставлені», – сказав він під час брифінгу.

За словами Тихого, до Києва приїдуть як глави держав, так і міністри інших країн. Він підкреслив значення цієї дати: «Нам здається, що дата 24 лютого - вона визначальна для Європейського континенту. Це дата, яка поділила історію Європи на до та після».

Речник МЗС також зазначив, що присутність іноземних лідерів у цей день демонструє підтримку українському народу та солідарність з країною у боротьбі проти агресії РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.