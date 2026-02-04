Иностранные лидеры посетят Украину 24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения РФ – МИД

По словам Тихого, высокопоставленные гости приедут в Киев, чтобы поддержать украинский народ.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихой сообщил, что 24 февраля в Украину прибудут ряд иностранных лидеров и дипломатов.

«24 февраля. Обязательно будут в Киеве иностранные гости, высокопоставленные», – сказал он во время брифинга.

По словам Тихого, в Киев приедут как главы государств, так и министры других стран. Он подчеркнул значение этой даты: «Нам кажется, что дата 24 февраля – она определяющая для Европейского континента. Это дата, которая разделила историю Европы на до и после».

Спикер МИД также отметил, что присутствие иностранных лидеров в этот день демонстрирует поддержку украинскому народу и солидарность со страной в борьбе против агрессии РФ.

