У Копенгагені з’являться вулиці на честь українських міст

У столиці Данії сім нових вулиць отримають назви на честь українських міст.

У столиці Данії ухвалили рішення про перейменування семи нових вулиць на честь українських міст. Про це повідомили у Світовому Конґресі Українців з посиланням на голову громадської організації Hjælp Ukrainske Børn – Допоможи Українським дітям Лесю Ігнатик-Еріксен.

Рішення прийняв кліматично-технічний та екологічний комітет міста Копенгаген. Назви обрали серед українських портових міст, щоб вони органічно відповідали морському характеру району, де будуть вулиці.

Згідно з рішенням, у Копенгагені з’являться:

Київгаде (вулиця Київ),

Маріупольгаде (вулиця Маріуполь),

Українагаде (вулиця Україна),

Севастопольгаде (вулиця Севастополь),

Херсонгаде (вулиця Херсон),

Миколаївгаде (вулиця Миколаїв),

Одесагаде (вулиця Одеса).

Окремо українська громада наполягала на включенні Маріуполя. В організації наголосили, що це місто стало символом героїчного опору українських захисників.

