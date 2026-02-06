У Копенгагені з’являться вулиці на честь українських міст
У столиці Данії ухвалили рішення про перейменування семи нових вулиць на честь українських міст. Про це повідомили у Світовому Конґресі Українців з посиланням на голову громадської організації Hjælp Ukrainske Børn – Допоможи Українським дітям Лесю Ігнатик-Еріксен.
Рішення прийняв кліматично-технічний та екологічний комітет міста Копенгаген. Назви обрали серед українських портових міст, щоб вони органічно відповідали морському характеру району, де будуть вулиці.
Згідно з рішенням, у Копенгагені з’являться:
- Київгаде (вулиця Київ),
- Маріупольгаде (вулиця Маріуполь),
- Українагаде (вулиця Україна),
- Севастопольгаде (вулиця Севастополь),
- Херсонгаде (вулиця Херсон),
- Миколаївгаде (вулиця Миколаїв),
- Одесагаде (вулиця Одеса).
Окремо українська громада наполягала на включенні Маріуполя. В організації наголосили, що це місто стало символом героїчного опору українських захисників.
