У Копенгагені з’являться вулиці на честь українських міст

22:18, 6 лютого 2026
У столиці Данії сім нових вулиць отримають назви на честь українських міст.
Фото: redhairtravel
У столиці Данії ухвалили рішення про перейменування семи нових вулиць на честь українських міст. Про це повідомили у Світовому Конґресі Українців з посиланням на голову громадської організації Hjælp Ukrainske Børn – Допоможи Українським дітям Лесю Ігнатик-Еріксен.

Рішення прийняв кліматично-технічний та екологічний комітет міста Копенгаген. Назви обрали серед українських портових міст, щоб вони органічно відповідали морському характеру району, де будуть вулиці.

Згідно з рішенням, у Копенгагені з’являться:

  • Київгаде (вулиця Київ),
  • Маріупольгаде (вулиця Маріуполь),
  • Українагаде (вулиця Україна),
  • Севастопольгаде (вулиця Севастополь),
  • Херсонгаде (вулиця Херсон),
  • Миколаївгаде (вулиця Миколаїв),
  • Одесагаде (вулиця Одеса).

Окремо українська громада наполягала на включенні Маріуполя. В організації наголосили, що це місто стало символом героїчного опору українських захисників.

