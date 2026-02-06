В Копенгагене появятся улицы в честь украинских городов
В столице Дании принято решение о переименовании семи новых улиц в честь украинских городов. Об этом сообщили во Всемирном конгрессе украинцев со ссылкой на главу общественной организации Hjælp Ukrainske Børn – «Помоги украинским детям» Лесю Игнатик-Эриксен.
Решение принял климатическо-технический и экологический комитет города Копенгаген. Названия выбрали среди украинских портовых городов, чтобы они органично соответствовали морскому характеру района, где будут расположены улицы.
Согласно решению, в Копенгагене появятся:
- Киевгаде (улица Киев),
- Мариупольгаде (улица Мариуполь),
- Украинагаде (улица Украина),
- Севастопольгаде (улица Севастополь),
- Херсонгаде (улица Херсон),
- Николаевгаде (улица Николаев),
- Одессагаде (улица Одесса).
Отдельно украинская община настаивала на включении Мариуполя. В организации подчеркнули, что этот город стал символом героического сопротивления украинских защитников.
