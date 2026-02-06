  1. В Украине

В Копенгагене появятся улицы в честь украинских городов

22:18, 6 февраля 2026
В столице Дании семь новых улиц получат названия в честь украинских городов.
Фото: redhairtravel
В столице Дании принято решение о переименовании семи новых улиц в честь украинских городов. Об этом сообщили во Всемирном конгрессе украинцев со ссылкой на главу общественной организации Hjælp Ukrainske Børn – «Помоги украинским детям» Лесю Игнатик-Эриксен.

Решение принял климатическо-технический и экологический комитет города Копенгаген. Названия выбрали среди украинских портовых городов, чтобы они органично соответствовали морскому характеру района, где будут расположены улицы.

Согласно решению, в Копенгагене появятся:

  • Киевгаде (улица Киев),
  • Мариупольгаде (улица Мариуполь),
  • Украинагаде (улица Украина),
  • Севастопольгаде (улица Севастополь),
  • Херсонгаде (улица Херсон),
  • Николаевгаде (улица Николаев),
  • Одессагаде (улица Одесса).

Отдельно украинская община настаивала на включении Мариуполя. В организации подчеркнули, что этот город стал символом героического сопротивления украинских защитников.

