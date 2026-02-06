В Копенгагене появятся улицы в честь украинских городов

В столице Дании семь новых улиц получат названия в честь украинских городов.

В столице Дании принято решение о переименовании семи новых улиц в честь украинских городов. Об этом сообщили во Всемирном конгрессе украинцев со ссылкой на главу общественной организации Hjælp Ukrainske Børn – «Помоги украинским детям» Лесю Игнатик-Эриксен.

Решение принял климатическо-технический и экологический комитет города Копенгаген. Названия выбрали среди украинских портовых городов, чтобы они органично соответствовали морскому характеру района, где будут расположены улицы.

Согласно решению, в Копенгагене появятся:

Киевгаде (улица Киев),

Мариупольгаде (улица Мариуполь),

Украинагаде (улица Украина),

Севастопольгаде (улица Севастополь),

Херсонгаде (улица Херсон),

Николаевгаде (улица Николаев),

Одессагаде (улица Одесса).

Отдельно украинская община настаивала на включении Мариуполя. В организации подчеркнули, что этот город стал символом героического сопротивления украинских защитников.

