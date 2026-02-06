Конкурс до Київського апеляційного суду — на одного кандидата очікує співбесіда

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС

За результатами кваліфікаційного оцінювання 5 лютого Комісією ухвалено такі рішення:

Степанова Сніжана Володимирівна - 704,36 - не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності

Зейкан Іван Юрійович - 708,94 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Пухальський Сергій Валерійович - перерва

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 18 кандидатами: 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 6 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

