Конкурс в Киевский апелляционный суд — одного кандидата ожидает собеседование

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Фото: vkksu.gov.ua

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 5 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Степанова Снежана Владимировна — 704,36 — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности;

Зейкан Иван Юрьевич — 708,94 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Пухальский Сергей Валерьевич — перерыв.

Всего проведены собеседования с 18 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 6 кандидатов — не подтвердили, с 5 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

