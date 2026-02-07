  1. В Україні

Фальшиві «права» за 22 тисячі: у Вінниці чоловік поскаржився, що посвідчення не з’явилося в Дії

07:18, 7 лютого 2026
Під час перевірки в сервісному центрі МВС документ виявився підробленим.
У Вінниці чоловік, який намагався скористатися фальшивим посвідченням водія, отриманим через інтернет, опинився у полі зору правоохоронців. Підробку виявили під час звернення до сервісного центру МВС.

Інцидент стався у сервісному центрі МВС №0541 міста Вінниці. Чоловік звернувся до адміністратора зі скаргою: його посвідчення водія не відображалося в застосунку «Дія». Під час перевірки документа працівники центру одразу помітили ознаки фальсифікації.

Як з’ясувалося згодом, «права» чоловік замовив в інтернеті. Він не проходив навчання в автошколі та не складав іспитів у сервісному центрі МВС. За незаконну «послугу» заплатив 22 тисячі гривень і отримав поштою конверт із псевдодокументом.

Правоохоронці також встановили, що громадянин уже вдруге позбавлений права керування транспортними засобами — цього разу до 2030 року. Саме через чинну заборону пропозиція купити посвідчення без іспитів здалася йому «зручною альтернативою». Утім, замість водійських прав чоловік отримав проблеми із законом.

У сервісних центрах МВС наголошують: посвідчення водія, придбані через інтернет, месенджери або «через знайомих», — це шахрайство і підробка, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

Посвідчення водія є офіційним документом і видається виключно особисто в сервісному центрі МВС після проходження навчання, складання теоретичного та практичного іспитів і перевірки всіх даних у державних реєстрах.

посвідчення водія Вінниця сервісний центр МВС

